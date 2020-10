In fiamme uno stabile industriale nel Luganese, una persona intossicata

Un incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 ottobre, in uno stabile industriale di Lamone, nel Luganese. Il rogo è scoppiato, per cause che l’inchiesta della Polizia cantonale dovrà ancora stabilire, poco prima delle 12.30 al piano terra dell’edificio per poi propagarsi e danneggiare anche il secondo piano.

Pronto l’intervento sul posto degli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Est, dei soccorritori della Croce Verde e dei pompieri di Lugano (foto di repertorio) che hanno domato le fiamme.

Evacuato l’edificio a titolo precauzionale, al termine delle operazioni di soccorso un uomo è stato sottoposto a controlli per un principio di intossicazione.