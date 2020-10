A Gallarate la presentazione della guida della Via Francisca del Lucomagno

E’ in programma martedì 20 ottobre alle 17, nell’atrio di Palazzo Borghi a Gallarate, una nuova presentazione della guida della Via Francisca del Lucomagno, il cammino che da Lavena Ponte Tresa arriva a Pavia attraversando tutta la provincia di Varese.

Un “nuovo” cammino – in realtà una strada percorsa da secoli da pellegrini e mercanti – che dopo la recente riscoperta è diventato una realtà importante, con centinaia le persone che si mettono in cammino e che nel periodo estivo hanno percorso tutto l’itinerario.

Martedì 20 ottobre la Guida ufficiale, edita da Terre di mezzo, sarà presentata dal nostro direttore Marco Giovannelli, che è anche uno degli autori, e dall’assessore alla cultura della città di di Gallarate Massimo Palazzi.

«Dall’inizio del lavoro per la valorizzazione del tratto italiano della Via Francisca di strada ne abbiamo fatta tanta – racconta Giovannelli, che coordina il gruppo di soggetti che hanno vinto un bando di Regione Lombardia – E’ stato fatto un ottimo lavoro che ha portato 49 enti a mettersi insieme, coordinati dalla Regione e dalla Provincia di Varese. La Via Francisca oggi è tutta ben segnalata e in sicurezza, ci sono oltre 40 strutture di accoglienza lungo il percorso e un’intensa attività di comunicazione che permette alle persone di conoscere questo cammino, e i primi risultati sono già importanti. Stanno arrivando pellegrini da tutto il nord e dalcentro Italia, dalla Svizzera e i numeri iniziano a crescere in modo significativo. Abbiamo avuto oltre 600 download della app, ci seguono settemila persone sui social con cui raggiungiamo decine di migliaia di soggetti ogni settimana. A questo poi si aggiunge tutto l’ottimo lavoro di informazione tramite i media e la guida che sta andando benissimo».

L’appuntamento di Gallarate, che si svolgerà alle 17 nell’atrio del Comune, è ad ingresso libero, con l’obbligo di mascherina e distanziamento.