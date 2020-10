A Gallarate un uomo gira nudo per strada e ferisce un infermiere

Un uomo è stato fermato dalla polizia venerdì sera poco dopo le 21 e 30 in viale Milano a Gallarate, mentre camminava nudo in mezzo alla strada. L’uomo è stato prima avvicinato con la dovuta calma e poi convinto dagli agenti di polizia ad andare in ospedale, ma una volta arrivato al pronto soccorso ha dato in escandescenze e aggredito un infermiere, ferendolo al volto. Ancora sconosciute le cause del gesto. La sua posizione sarà valutata nelle prossime ore.

Quella avvenuta a Gallarate è la seconda aggressione a un infermiere avvenuta nel giro di poco tempo. Settimana scorsa all’ospedale di Luino un’infermiera era stata picchiata da uno squilibrato riportando contusioni con una prognosi di 15 giorni.