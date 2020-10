Gemonio, il consiglio comunale rinnovato è pronto a insediarsi

È fissato per domani sera – mercoledì 7 ottobre – il consiglio comunale di Gemonio al quale prenderanno parte per la prima volta i cittadini eletti nel corso della tornata elettorale del 20 e 21 settembre scorso. Un appuntamento amministrativo che ha confermato il sindaco uscente, il 40enne Samuel Lucchini, e la sua maggioranza, espressa dalla lista “Impegno Civico”.

Il consiglio è convocato alle ore 21 e la seduta – pubblica ma con posti limitati per rispettare le norme anti-Covid – si terrà nella sala del centro polifunzionale di via Curti, e non in quella consiliare di Villa Sacchi Forzinetti. La scelta è stata fatta proprio per permettere una presenza il più possibile numerosa di cittadini (una sessantina i posti disponibili con i distanziamenti) che non sarebbe stata possibile negli spazi del palazzo comunale.

Sette i punti all’ordine del giorno, tutti però imperniati sull’insediamento del sindaco e dei consiglieri di maggioranza e minoranza. Nel corso della serata sarà comunicata anche la nuova giunta, che sarà differente dalla precedente: uno degli assessori dell’ultimo quinquennio – Michele Rovera – ha scelto di non candidarsi alle elezioni e non sarà coinvolto da esterno. Probabilmente anche Francesco Riva, vicesindaco uscente, lascerà questo incarico mantenendo però alcune deleghe, visto che è stato confermato tra i consiglieri. In giunta, insieme al sindaco Lucchini, dovrebbero entrare quindi Luca Primo Magnani (il più votato a livello personale) e Paola Lopez, entrambi già con ruoli importanti nella amministrazione precedente.

Nei giorni scorsi gli amministratori hanno dovuto già fronteggiare una emergenza, quella causata dal maltempo: nel fine settimana si sono registrati problemi alla rete elettrica e, di conseguenza, all’erogazione dell’acqua potabile. Diversi anche gli interventi della Protezione Civile a causa dei numerosi alberi caduti, non solo nelle zone boschive del paese.

Il nuovo consiglio comunale di Gemonio

Sindaco: Samuel Lucchini

Maggioranza: Luca Primo Magnani, Paola Lopez, Francesco Sgarbossa, Francesco Riva, Roberto Ronzani, Irene Ambrogia Visconti, Luca Distaso.

Minoranza: Fabio Felli, Tiziano Miglierina, Federica Bodini.

SPECIALE ELEZIONI – La pagina di Gemonio con tutti i dati