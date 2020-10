I gioielli da non perdere? Quelli di Rue Des Mille

Rue Des Mille, i gioielli da non perdere per la tua collezione personale

Frutto di esperienza, voglia di fare e di innovare, il marchio Rue Des Mille coniuga quel pizzico di estrosità e di fantasia che rende speciale e unico non solo ogni gioiello, ma anche ogni donna che indossa gli accessori firmati Rue Des Mille.

È nato sette anni fa Rue Des Mille, il marchio che corona il sogno coltivato da una famiglia legata al mondo della lavorazione dei metalli preziosi e che si è presto affermato quale simbolo dei gioielli prêt-à-porter italiani al cento per cento. L’idea di Rue Des Mille si pone come alternativa rispetto alle classiche forme dei gioielli in argento: è un modo divertente e innovativo di concepire gli accessori, che vengono portati ben oltre il mero aspetto estetico e diventano forieri di messaggi legati al mondo delle emozioni più pure e nascoste. I gioielli in argento 925, bagnati anche in oro 18K, di Rue Des Mille vogliono infatti permettere alle donne che li indossano di raccontare sé stesse e le loro storie con originalità e fantasia. Un’innovazione che è stata capace di catturare e coinvolgere anche star note a livello internazionale, come Cecilia Rodriguez, Andrea Pirlo, Giulia De Lellis, Cristina Chiabotto, Samuel Eto’o, Pamela Camassa, Emanuele Giaccherini e tanti altri, come riportato sul sito di Rue des Mille.

Le collezioni iconiche di Rue Des Mille: Stardust Alphabet, Scrivi il tuo nome e Taro&Friends,

È uno sfavillante susseguirsi di lettere e zirconi luminosi il cuore pulsante di Stardust Alphabet, la collezione di gioielli in argento bagnati in oro bianco, rosa e giallo di Rue Des Mille. Stardust Alphabet è un modo unico e originale di pensare a collane, bracciali e orecchini, tutti personalizzabili con lettere o parole scelte dall’acquirente, idea che viene ripresa anche nella collezione Scrivi il tuo nome. In quest’ultimo caso, però, le lettere si spogliano degli zirconi e lasciano spazio alle linee più pure e pulite; non resta che scoprire il modo in cui personalizzare il proprio gioiello tuffandosi fra le tante alternative delle due collezioni. Per chiudere questa prima parentesi sulle proposte iconiche di Rue Des Mille, non può mancare una citazione a Taro&Friends. Questa collezione racchiude, infatti, delle graziose rappresentazioni dei più cari amici a 4 zampe: è il luogo in cui orecchini, bracciali e collane diventano simbolo celebrativo dell’amore e del rapporto col più amato e fedele degli amici.

Le collezioni “strong” di Rue Des Mille: Jungle Tribe, Stardust Tribe e Gipsy Chic

I gioielli in argento delle collezioni Jungle Tribe, Stardust Tribe e Gipsy Chic sono invece l’ideale per caratteri dalla forte personalità e dalla voglia di affermarsi. Dal tocco animalier di Jungle Tribe, si passa ai colori sfavillanti e ai luccichii che incantano di Stardust Tribe, fino ad arrivare al tocco più estroso e da vero e proprio “spirito libero” di Gipsy Chic. Queste collezioni sono l’ideale per esaltare chi adora portare sulla pelle degli accessori capaci di raccontare molto più di una storia: liberano la vera natura della donna che li indossa, svelando in modo sussurrato, e mai urlato, la voglia di libertà, di divertirsi e di dire al mondo “questa sono io senza compromessi”.