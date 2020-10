Incidente domestico a Besano, l’elisoccorso trasporta in ospedale un anziano

Un uomo di 78 anni ha avuto un incidente domestico in un’abitazione di Besano nei pressi di via Restelli. L’uomo è stato soccorso nei pressi di via Restelli poco dopo le 11 di venerdì 9 ottobre. Sul posto sono accorse un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso.

Più tardi è stato caricato in elicottero e trasportato per il ricovero in ospedale a Milano. Non sarebbe in gravi condizioni.