Instagram compie dieci anni e annuncia tre novità

Instagram compie dieci anni. Il social network che più di altri privilegia le immagini festeggia l’importante traguardo e per l’occasione annuncia tre nuovi aggiornamenti. Come riportato dal quotidiano Wired.it infatti, Instagram ha intenzione di attivare una funzione contro i discorsi di odio e il bullismo online, una mappa per orientarsi tra i contenuti delle Stories e lo shopping diretto da Igtv e Reels.

Gli utenti che utilizzeranno il social per insultare o danneggiare altri account infatti, potranno essere bloccati con l’eliminazione del loro profilo. Inoltre, il social network permetterà di nascondere automaticamente i commenti che risultano simili a quelli che sono stati segnalati in precedenza dall’utente. La mappa permetterà invece di visualizzare luoghi e momenti e potrà essere condivisa nelle stories, mentre la possibilità di shopping online si allarga.

Instagram è nato il 6 ottobre di dieci anni fa quando Kevin Systrom e Mike Krieger, compagni di studi, lanciarono l’app, inizialmente disponibile solo per smartphone con sistema operativo iOS, che ha raccolto fin da subito il favore degli utenti. Ma la vera svolta è arrivata due anni più tardi, nell’aprile del 2012, quando Facebook ha acquistato Instagram, che all’epoca contava una manciata di dipendenti. Oggi, il social network, che ha cambiato il nostro rapporto con le l’immagine ha miliardi di utenti.