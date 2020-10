Con KitchenAid K400 creatività e tecnologia per l’essenza del gusto

La creatività la fa da padrona in cucina, perché di ogni ingrediente n’è esaltata l’essenza. Il gusto prende forma grazie a una sintesi di tecnologia e prestazioni, senza rinunciare allo stile. È l’esperienza di frullatore K400 e i suoi accessori. Dalle zuppe saporite ai più freschi succhi di frutta e verdura, la soluzione perfetta per chi è attento al benessere, ma anche per gli sportivi che desiderano un’alimentazione sana e bilanciata.

Raffinato frullatore acquistabile anche in bundle con la caraffa personale o lo spremiagrumi, KitchenAid K400 porta in cucina un design ricercato e subito riconoscibile. Racchiude soluzioni tecniche innovative, pensate per valorizzare la fantasia e il piacere di assaporare le proprie creazioni.

Appetitosi smoothies o salse piccanti, finalmente anche a casa si hanno risultati professionali che danno risalto a ogni sapore. Utilizzando il sistema di miscelazione in tre parti, risultato dell’innovazione firmata KitchenAid, K400 mette in relazione il motore con tecnologia Intelli-Speed, l’originale lama asimmetrica e il design interno della caraffa con scanalatura.

È la combinazione di questi elementi che consente la realizzazione di preparati omogenei, caratterizzati da sapori e consistenza impeccabili. Dal punto di vista tecnico, il motore provvede alla rilevazione del contenuto con il mantenimento della velocità perfetta, mentre la lama in acciaio inox frulla da quattro angoli per portare il composto verso il centro. Grazie anche al supporto fornito dalla particolare conformazione della caraffa.

Ogni utilizzatore ha la certezza di sfruttare al meglio le materie prime, approfittando del supporto di un sistema di comandi chiari e facili da utilizzare, raccolti in una manopola con cinque velocità variabili, funzione Pulse, tre programmi di ricette preimpostati (tritaghiaccio, bevande ghiacciate, frullato) e cicli di pulizia automatica.

KitchenAid K400 porta una raffinata nota di colore in cucina, viene proposto in 11 versioni: Rosso Imperiale, Kyoto Glow, Pistacchio, Ink Blue, Rosa perlato e Nero onice, solo per citarne alcune.

L’acquisto può riguardare il bundle con caraffa personale da 500 ml con coperchio Easy-Drink, perfetto per porzioni singole o ricette con quantità limitate, oppure il bundle con l’utile adattatore per spremiagrumi da 1 L. In entrambi i casi i colori disponibili sono Rosso Mela Metallizzato e Ghisa Nero.

K400 rientra all’interno dell’esclusivo programma Garanzia di rimborso di 90 giorni di KitchenAid. Una ragione in più per affrontare l’acquisto nella massima serenità.

KitchenAid K400 e Onlinestore, la combinazione ideale per la soddisfazione del cliente

K400 e i suoi accessori sono acquistabili su Onlinestore.it.

