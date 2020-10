La 17esima edizione di Aloud è “pandemica”

Cade in piena pandemia il 16esimo compleanno di Portautore, Aloud Abrigliasciolta: fu nell’ottobre 2004 infatti che fu fondato il progetto e per la diciassettesima edizione Abrigliasciolta ha organizzato una 4 giorni “pandemica” con tanti autori in giardino e misure di sicurezza che permettano la relazione interpersonale anche in tempi di Covid19.

«Abbiamo voluto investire in un ultimo incontro lungo quattro giorni con autori e artisti dei progetti futuri, con ancora maggiore impegno per lo storico frangente che stiamo vivendo, proprio perché il senso del PORTAUTORE resta quello di incontro tra letture e culture, soprattutto informale, con autori e artisti che vogliono sperimentare nuovi progetti con i fedeli lettori – spiega l’organizzatrice, Ombretta Diaferia – Tutto, come sempre, rigorosamente ALOUD: abrigliasciolta sin dal 2004 propone incontri, reading e performance AD ALTA VOCE, proprio per esplodere il concetto itinerante e corale della parola in azione, attuale e ficcante».

IL CALENDARIO

La struttura delle giornate resta sempre la solita, anche se si svolgeranno solo in giardino, rinunciando agli ambienti della casa del settecento per mere ragioni di contenimento

Giovedì 8 alle 19

si attiva con gli autori interessati che portan le loro proposte

Venerdì nove alle 18

si attiva con gli artisti interessati che portan le loro proposte.

sabato dieci dalle 16 alle 19

si accolgono intessiture di arti da sperimentare tra partecipanti e collettivi.

domenica 11 dalle 10 alle 19

ogni ora un autoreartistaagitatore/&c. chiacchiera, performa, illustra….

e al tramonto si chiude il giardino

in particolare, dalle 10 alle 13 ci saranno Serena Rossi (pittrice), Chiara Giroldi (Fotografa e grafica) e Martina Savio (Illustratrice)

Dalle 14 alle 19 le poetesse Lavinia Pizzo e Luisa Sax, Alberto Figliolia, Martina Savio&Giorgio Martignoni, l’editOra alias Ombretta Diaferia, Paolo Orio, Erica Verducci.

Insieme a loro si affiancheranno tutti i contributi che sino a sabato autori e artisti “porteranno”: come sempre, il calendario mette in campo un menù da integrare, arricchire e completare con portate dell’ultimo minuto.