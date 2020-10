La Caronnese torna alla vittoria: 3-1 al PDHAE

Dopo la sconfitta di Bra, torna al successo la Caronnese, che fa due su due al “Comunale” di Caronno Pertusella.

Sul campo di casa i rossoblu ottengono la seconda vittoria stagionale superando 3-1 gli aostani del PDHAE.

Vantaggio immediato per la Caronnese grazie a capitan Federico Corno al 3’. Poi qualche occasione sprecata e il pareggio a inizio ripresa degli ospiti con Sterrantino al 6’. I ragazzi di mister Roberto Gatti però non si lasciano scoraggiare e trovano il nuovo vantaggio al 16’ con Scaringella, chiudendo poi i conti al 37’ con Santonocito.

Sale così a 6 punti in classifica la squadra rossoblu, in attesa dello scontro provinciale di domenica (11 ottobre ore 15.00) al “Franco Ossola” contro il Città di Varese, che oggi ha rinviato la gara per il caso di Covid.

CARONNESE-PDHAE 3-1 (1-0)

Marcatori: 3′ pt Corno (C), 6′ st Sterrantino (P), 16′ st Scaringella (C), 37′ st Santonocito (C)

CARONNESE: Marietta, Costa (30′ st Gualtieri), Cosentino, Galletti, M Zoughi, Gargiulo, Calì, Battistello (9′ st Putzolu), Rocco (19′ st Banfi), Corno (92′ st Musico), Scaringella (31′ st Santonocito). A disposizione: Angelina, Arcidiacono, Bosisio, Torin. All. Gatti

PDHAE: Vinci, Sassi (23′ st Ruatto), Maffezzoli, Tanasa, Ferrando (26′ st Balzo), Ciappellano, Filip (6′ st Sterrantino), Masini (39′ st Borettaz), Jeantet (17′ st Varvelli), Lauria, D’Onofrio. A disposizione: Gini, Paris, Scala, Cena. All. Cretaz.

Ammoniti: Filip (P) Arbitro: Sig. Campobasso della Sezione di Formia (Masciale e Fumarolo)

RISULTATI: Arconatese – Lavagnese 0-0; Caronnese – PDHAE 3-1; Casale – Saluzzo 0-1; Folgore Caratese – Derthona 0-1; Fossano – Bra 0-1; Sanremese – Castellanzese 0-0; Sestri Levante – Chieri 1-0; Vado – Borgosesia 2-0. Rinviate: Imperia – Città di Varese; Legnano – Gozzano.

CLASSIFICA: Bra 9; Caronnese, Derthona 6, Sestri Levante; Castellanzese 5; Vado, Folgore Caratese 4; Fossano, Saluzzo, Gozzano, PDHAE, Borgosesia 3; Sanremese, Arconatese 2; Legnano, Chieri, Lavagnese 1; Casale, Città di Varese, Imperia 0.