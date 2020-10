“La disinformazione ai tempi di internet” arriva a Besozzo

Come è possibile che in uno dei momenti storici più favorevoli alla circolazione delle informazioni, molta gente cada ancora nella rete delle fake news? Se l’è chiesto Danilo Sacco, scrittore e curatore di rubriche di economia e finanza, autore del libro “La (dis)informazione ai tempi di Internet” (Giuliano Ladolfi Editore, 13 euro).

L’autore sta presentando il suo saggio in Lombardia e in Piemonte. Sabato 17 ottobre sarà la volta di Besozzo: l’appuntamento è fissato per le 15.30 nel Palazzo Comunale di via Mazzini, 4. Conduce l’incontro Barbara Bottazzi. E’ richiesta la prenotazione nel rispetto delle norme anti-Covid: bibliotecabesozzo@gmail.com oppure 0332/970125 2-229

“Se non seguitassi ad ascoltare quelli che non la pensano come me, sarei più ignorante di quel che sono” è l’idea di fondo che fa da sottotitolo e premessa generale. In questo libro, che non ha pretese di dispensare certezze o verità perché il tema è molto complesso, si trovano però osservazioni e dati contestualizzati che offrono interessanti spunti di riflessione.

IL SAGGIO

La (sid)informazione ai tempi di internet di Danmilo Sacco è disponibile nelle librerie e online su Amazon, IBS, La Feltrinelli, Il Libraccio, Mondadori Store, eBay.

L’AUTORE

Danilo Sacco, novarese, ha curato rubriche di economia e finanza su Italia Oggi e Stampa Sera. Dal 1985 al 2005 ha collaborato con IPSOA (Istituto Postuniversitario per lo studio dell’Organizzazione Aziendale) sviluppando tematiche valutarie e del commercio internazionale. Ha concentrato poi la sua attività nel settore bancario, nel quale ha ricoperto incarichi di responsabilità a vari livelli. È coautore del testo “Impresa e mercato dei cambi”, edito da Ispoa.