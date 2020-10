Tra lago, boschi e storie: i ragazzi di Asilo Mariuccia rilanciano il percorso turistico

“Canonica e dintorni” è un nuovo progetto di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale che mira a realizzare un percorso ad anello all’interno del territorio di Brezzo di Bedero.

Si parte dal Belvedere Pasqué, stupenda balconata sul Lago Maggiore, e si risale la strada tra i boschi di castagni e prati e si incontrano prima i resti delle fortificazioni della Linea Cadorna della prima Guerra Mondiale e poi, giunti alla sommità del dosso montano, l’antica Collegiata di S. Vittore che risale al 1100. Scendendo la scalinate delle Orsoline si giunge al giardino agricolo di “Casa Paolo” dove sono coltivati un orto e un frutteto didattico. Infine, si attraversa il nucleo antico del borgo e ci si trova al punto di partenza dove si può fare una sosta usufruendo delle strutture dell’oratorio della Parrocchia.

Promotore dell’iniziativa è una cordata di dieci enti, tra cui Fondazione Asilo Mariuccia, protagonista di questo progetto con il “Laboratorio di educazione al lavoro”, che negli anni ha permesso a oltre 400 minori adolescenti ospiti della Comunità di Porto Valtravaglia oppure residenti in zona e invitati dai servizi sociali territoriali, di formarsi e di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. I ragazzi dell’Asilo Mariuccia svolgeranno la manutenzione delle aree e dei percorsi e si occuperanno dello sviluppo e della promozione delle esperienze di turismo, in particolare di quello scolastico per le scuole elementari e medie, in stretta collaborazione con l’ISIS Volontè Città di Luino con il corso Turismo e con il FAI Luino e Valli del Verbano, Legambiente di Laveno e Varese, la cooperativa sociale Costa Sorriso, l’ANFFAS Luino e le associazioni Casa Paolo, Hortus e Apicoltori di Varese.

“Questo progetto è per noi una sfida importante” – afferma Camillo De Milato, presidente della Fondazione Asilo Mariuccia – “I ragazzi ospiti della nostra comunità grazie al ‘Laboratorio di educazione al lavoro,’ hanno l’opportunità di formarsi e di entrare nel mondo del lavoro con successo grazie anche alla sinergia con le amministrazioni locali.”

“La collegiata di Brezzo di Bedero è una delle presenze storiche, religiose ed artistiche più significative del nostro territorio – afferma Maria Grazia Campagnani, sindaco di Brezzo di Bedero – Il paesaggio su cui Brezzo di Bedero insiste è ricco di fascino per la sua vicinanza al lago e i suoi panorami eccezionali, è inoltre immerso nel verde dei suoi boschi e dei suoi giardini, ideale per il turismo. Questo percorso studiato assieme all’Asilo Mariuccia, vuol essere educativo perché si rivolge soprattutto alle scuole che possono così ampliare la conoscenza del territorio e delle sue radici storiche, lavorativo perché coinvolge gli ospiti dell’Asilo Mariuccia che verranno impegnati nella manutenzione dei percorsi interessati e con i quali già da anni lavoriamo proficuamente. Mi auguro che il progetto sia apprezzato e possa avere il successo che ci siamo prefissati.”

Fondazione Asilo Mariuccia gestisce pggi 4 comunità, 20 alloggi per l’autonomia e oltre 100 persone accolte ogni anno. L’ente è nato nel 1902 per opera di Ersilia Bronzini Majno per volontà di sua figlia Mariuccia, morta di difterite all’età di 13 anni, è oggi una solida realtà milanese che accoglie e aiuta mamme sole con i loro figli e minori stranieri non accompagnati nella comunità di Porto Valtravaglia (VA). La volontà di Asilo Mariuccia è di dare una casa e un aiuto a donne sole con bambini e a ragazzi soli per aiutarli a reinserirsi nella società e dare loro nuove opportunità di riscatto.

Al progetto “Canonica e dintorni” partecipano con Fondazione Asilo Mariuccia, Comune di Brezzo di Bedero, Parrocchia di Brezzo di Bedero, Legambiente di Laveno e Varese, ISIS Città di Luino, FAI Luino e Valli del Verbano, ANFFAS Luino, Associazione Casa Paolo, Associazione Hortus, Associazione Apicoltori Varese e Infovadis, con il supporto di Ubi Banca Varese e Comunità Montana Valli del Verbano e con il patrocinio di Rotari Club Luino Laveno