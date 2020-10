Letture ad alta voce per #piccolilettoriforti

Dopo la vivace partecipazione dei bambini e delle loro famiglie agli incontri di settembre tornano, anche per tutto il mese di ottobre, gli appuntamenti con le letture ad alta voce per i #piccolilettoriforti promossi dal Sistema bibliotecario consortile Antonio Panizzi in collaborazione con Nati per leggere Lombardia tra biblioteche (e giardini) della Brughiera (in foto l’evento del mese scorso a Cairate).

L’iniziativa, rivolta a bambini indicativamente da 0 a 6 anni, propone 12 libri per 12 mesi ai giovanissimi, con lo scopo di promuovere e sostenere la lettura sin dalla più tenera età.

“Ci ha fatto piacere riscontrare la grande fiducia e collaborazione dei nostri utenti nel vivere gli spazi messi a disposizione per le letture per tutto quello che hanno comportato le misure di sicurezza attuate – racconta Amanda Fizzotti, referente del Sistema bibliotecario Panizzi nel presentare il nuovo calendario di ottobre – A settembre c’è stata una bella e vivace partecipazione di bambini, genitori, nonni, zii e altri accompagnatori adulti. A ottobre saremo costretti a spostare le attività sempre di più al chiuso, ma speriamo che il successo dell’iniziativa sarà confermato”.

Mercoledì 7 ottobre (pomeriggio)

Biblioteca di Cavaria con Premezzo

prenotazioni a bibliotecacavaria@comune.cavariaconpremezzo.va.it

Sabato 10 ottobre (mattina)

Biblioteca di Cardano al Campo

prenotazioni al 0331 266238

Mercoledì 14 ottobre (pomeriggio)

Biblioteca di Cavaria con Premezzo

prenotazioni a bibliotecacavaria@comune.cavariaconpremezzo.va.it

Sabato 17 ottobre (mattina)

Biblioteca di Lonate Pozzolo

prenotazioni al 0331 303620

Sabato 24 ottobre (mattina)

Biblioteca di Samarate

prenotazioni al 0331 720252

Tutti gli eventi sono a numero chiuso ed esclusivamente su prenotazione per poter garantire il corretto distanziamento tra i partecipanti.

Dati gli imprevisti dovuti all’emergenza sanitaria in corso si consiglia di consultare il calendario in continuo aggiornamento su www.sbgallarate.it.