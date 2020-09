Le biblioteche portano i piccoli lettori nei parchi della brughiera

L’autunno nei parchi ha colori e suggestioni bellissime. In compagnia di qualche buon libro ancora di più. Per questo il Sistema bibliotecario Panizzi, cui aderiscono le biblioteche del gallaratese, organizza una serie di incontri dedicati ai bambini e che si svolgeranno tra aree verdi e biblioteche da settembre a dicembre.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione coi lettori volontari di Nati per Leggere nel quadro dell’iniziativa nazionale #piccolilettoriforti 12 libri per 12 mesi. Ogni mese due libri diversi, uno per i bambini di età indicativa da 0 a 3 anni, l’altro per bambini da 3 a 6 anni. Per ogni libro letture a voce alta in diversi comuni negli spazi delle biblioteche, chiuse ai giovanissimi da febbraio, oppure, dove possibile, all’aperto.

“Si stratta del primo appuntamento non a distanza organizzato dopo tanti mesi e speriamo che sia solo l’inizio di una bella ripresa di attività col pubblico”, spiega la referente del Sistema bibliotecario Panizzi, Amanda Fizzotti.

Per garantire il corretto distanziamento tra i presenti, gli incontri saranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Per le sei date di Settembre sono già aperte le iscrizioni, secondo le seguenti indicazioni

Sabato 12

Gallarate (mattino) – Parco Bassetti – prenotazioni al 333 8638931

Cardano al Campo (pomeriggio) – Parco Usuelli – prenotazioni al 0331 266238

Sabato 19

Arsago Seprio (mattino) – Biblioteca/Centro Culturale Concordia – prenotazioni a scrivendo a segreteria@comune.arsagoseprio.va.it

Lonate Pozzolo (mattino) – Giardino della biblioteca – prenotazioni al 0331 303620

Mercoledì 23

Gallarate (pomeriggio) – Parco Bassetti – prenotazioni al 333 8638931

Sabato 26

Cairate (mattino) – Giardino della biblioteca – prenotazioni a biblioteca@comune.cairate.va.it

Sarà consentita la partecipazione di un solo accompagnatore adulto per ogni bambino iscritto.

Sarà necessario presentarsi muniti di telo/stuoia/tovaglia personale per sedersi, ma tutti i dettagli saranno forniti al momento dell’iscrizione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare le biblioteche ospitanti oppure consultare la pagina dell’iniziativa sul nostro portale web www.sbgallarate.it.