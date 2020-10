Lombardia, da lunedì didattica a distanza per le scuole superiori

Didattica a distanza per le scuole superiori a partire da lunedì. Ci sono disposizioni riguardanti anche per le scuole secondarie di secondo grado nell’ordinanza riguardante il territorio della Lombardia che entrerà in vigore domani, giovedì 22 ottobre con efficacia fino a venerdì 13 novembre.

Oltre a quella sul «coprifuoco», ovvero la limitazione agli spostamenti dalle ore 23 alle ore 5 salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o salute, entra in vigore una seconda ordinanza che dispone ulteriori misure restrittive.

In particolare:

– le scuole secondarie di secondo grado «devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza».

Insomma: tutte le scuole superiori della Lombardia, da lunedì, dovranno offrire lezioni a distanza ai propri studenti, a meno che non siano nelle condizioni di effettuarla, nel qual caso, viene chiesto loro di adeguarsi al più presto.

L’ordinanza specifica che le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

L’ordinanza in sintesi dispone anche :

– limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana;

– misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio;

– divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.