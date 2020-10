Luvinate, pranzo e dolci offerti ai volontari della Protezione Civile

Sono al lavoro incessantemente da dieci giorni, da quando la pioggia e il vento hanno provocato ingentissimi danni a Luvinate, nella zona tra via San Vito e il sentiero 10 del Parco del Campo dei Fiori.

Giorni e notte di lavoro, di attesa, di speranza per gli uomini e le donne del gruppo intercomunale di protezione civile Valtinella, i primi a giungere sul posto quando la statale 394 sembrava un fiume in piena lo scorso venerdì 25 settembre, i primi a mettersi i guanti e prendere le pale per spazzare via il fango e i detriti arrivati dal bosco ferito dall’incendio, gli ultimi a staccare, con gli occhi e le orecchie sempre all’erta per captare movimenti, tuoni, scrosci.

Un lavoro enorme e sfiancante, che i cittadini e le autorità comunali del territorio vedono, riconoscono e in qualche modo premiano. L’ultimo “regalo” è quello della giornata di sabato 3 ottobre, quando per la pausa pranzo, l’ennesima passata al lavoro, i volontari della protezione civile Valtinella hanno ricevuto la pasta al sugo speciale e i biscotti per merenda della sig.ra Lucia Jannello, i pasticcini offerti dal sindaco di Luvinate Alessandro Boriani (un altro che quando finirà l’allerta meteo e il rischio idrogeologico nel suo territorio avrebbe diritto ad una settimana di sonno, o almeno ad una vacanza) e la crostata preparata da Lucia Bianchi, da sempre sensibile ai bisogni culinari dei volontari.

I cittadini e il sindaco sono stati ringraziati dalla coordinatrice del gruppo intercomunale Rosalba Altieri, prima di tornare al lavoro e al monitoraggio della situazione meteo, più clemente nella giornata di sabato, ma che minaccia di tornare preoccupante e richiede un nuovo richiamo ad un’attenzione particolare.