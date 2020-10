Maccagno, un secondo positivo in paese

«Vi comunico che nella serata di ieri ho ricevuto dalle Autorità competenti la notizia di una seconda persona residente a Maccagno con Pino e Veddasca e risultata positiva alla Covid-19. Anche in questo caso, come sempre, per evidenti motivi di privacy non saranno rese note le sue generalità. Invece, ancora una volta, il mio unico pensiero e la mia vicinanza vanno a chi è stato colpito della malattia, certo di una pronta e totale guarigione».

Comincia così la nota del sindaco Fabio Passera per l’aggiornamento tornato tristemente in auge riguardo la conta dei positivi da covid-19.

«Comunicazioni come questa», spiega il sindaco Fabio Passera, «che ovviamente avrei voluto non dare mai, sono però la spia di un pericolo crescente anche all’interno della nostra Comunità, che forse si era sentita troppo presto esente dalla nuova ventata epidemiologica. Non è così, e non mi stancherò mai di dirlo a tutti».

«Proprio da ieri sono entrate in vigore in Regione Lombardia norme ancora più stringenti, che obbligano a una sorta di “coprifuoco” dalle ventitré alle cinque del mattino seguente. Siamo chiamati a vivere queste restrizioni non come un’astratta imposizione, ma come un male necessario per fermare al più presto una deriva che si fa ogni giorno più impressionante. Atteniamoci scrupolosamente alle indicazioni impartiteci dalle Autorità sanitarie: uso della mascherina, distanziamento sociale, frequente pulizia delle mani. Fidiamoci di chi cerca di indicarci la strada migliore per lasciarci in fretta alle spalle questo brutto periodo».