Malore in strada, attimi di paura per un anziano a Travedona Monate

Attimi di paura a Travedona Monate: un ottantenne è caduto in via Aldo Moro ed è stato soccorso da i medici del 118 arrivati sul posto con un’ambulanza.

L’anziano, come da abitudine la mattina, stava camminando lungo via Aldo Moro, nei pressi del monumento ai caduti, quando è caduto a terra.

Tutto è successo all’improvviso, non c’è stato nessun urto coi mezzi che circolavano e si pensa a un malore.

«Non appena abbiamo visto quello che era successo – racconta il gestore di un bar vicino – abbiamo subito chiamato i soccorsi. L’ambulanza è arrivata dopo qualche minuto. L’anziano era ancora incosciente e non respirava. Non appena i soccorritori sono arrivato hanno iniziato il massaggio cardiaco, ma quando lo abbiamo visto caricare sull’ambulanza non si era ancora ripreso».