Marte, Leonardo costruirà i bracci robotici per prelevare campioni di suolo

Leonardo costruirà i bracci robotici che raccoglieranno i campioni del suolo marziano da riportare a Terra per essere successivamente analizzati.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’importante missione Mars Simple Return 2026 della Nasa, dedicata all’esplorazione e allo studio del Pianeta Rosso.

Leonardo studierà e realizzerà in particolare il braccio robotico del Sample Fetch Rover dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Ma la collaborazione prevede anche altro, la società ha ottenuto un finanziamento per proseguire lo studio del Sample Transfer Arm per il lander sempre per la Nasa.

Il contratto che definisce la collaborazione è stato stipulato con Airbus e rientra nella attività di Esa per la missione spaziale.