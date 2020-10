“Abbiamo molte più informazioni sulla malattia, ma non studi precisi sulle migliori cure”

Specialisti italiani e stranieri si sono dati appuntamento al centro congressi di Ville Ponti a Varese per parlare di malattie tromboemboliche.

Si è svolto oggi e continua domani, 9 ottobre, l’ottava edizione della Giornata di Studi tra specialisti italiani e stranieri. Un convegno che si sarebbe dovuto tenere a marzo ed è stato rimandato a tempi migliori. Oggi, effettivamente, il clima è ancora favorevole e permette eventi in presenza pur se con il distanziamento sociale e tutte le misure igieniche previste.

« Finalmente torniamo a discutere di temi scientifici che fanno parte della nostra quotidianità – spiega il professor Walter Ageno, Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell’asse Sette Laghi che ha organizzato la due giorni di studio – Ci ritroviamo per confrontarci e discutere. L’emergenza sanitaria non è certamente il cuore di queste giornate dove vorremmo dedicarci a dibattiti più specifici ma è indubbio che l’alta incidenza di malattie tromboemboliche riscontrate nei mesi dell’emergenza ritorneranno spesso nel confronto. In questi mesi abbiamo imparato tante cose sul questa nuova infezione, e fatto molte osservazioni terapeutiche. Ancora non abbiamo studi precisi sulle migliori strategie e speriamo che arrivino presto dato che stiamo andando incontro a un innalzamento di casi anche con sintomi. Ci aspetta poi una stagione dove le patologie respiratorie aumenteranno, quindi non si può abbassare la guardia. Al momento, la situazione negli ospedali è sotto controllo, ma dobbiamo essere pronti. Oggi assistiamo a un aumento di casi con molti asintomatici perché la ricerca è ampia mentre a marzo si indagava solo pazienti con sintomi evidenti. Quindi ora i numeri non sono paragonabili a ciò che è avvenuto nella primavera scorsa. Ma dobbiamo essere pronti, abbiamo già avuto modo di constatare che la situazione evolve velocemente».