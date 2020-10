Musica e solidarietà all’Auditorium di Maccagno

Cosa c’è di più bello, in tempi così difficili, di una serata all’insegna della buona musica e della solidarietà?

Sabato 17 ottobre alle ore 21 all’Auditorium Comunale di via Pietro Valsecchi 23 a Maccagno, Claudio Borroni presenterà la Mamo’s Band.

Una straordinaria orchestra formata da musicisti, artisti, arrangiatori con alle spalle le più svariate esperienze artistiche. Il loro album d’esordio, uscito il 6 marzo 2020 pubblicato per Abeat Records, dal titolo “Mamo o non m’amo”, altro non è che la realizzazione di un grande progetto di questo gruppo di amici che si sono messi in gioco e hanno dato vita al loro sogno di divertirsi insieme componendo, cantando e suonando.

La band, diretta da Gigi Marrese (chitarra), è composta da Massimo Pedroni (Mamo), basso; Luca Marino, chitarra e voce; Angelo Corvino, batteria, Fabio Agatea, tastiere; Christian Tassi, tastiere, flauto, fisarmonica e voce; Letizia Guido, violino; David Ambrosini, sassofoni e clarinetto; Arianna e Fabiola, coro voci. E, naturalmente, Claudio Borroni, voce.

Ospiti della serata Marco d’Errico, voce; Flavio Stefano, voce; Gianfranco Calvi, pianoforte; Livio Nasi, contrabbasso e Sandro Bellan, tecnico suono e luci.

L’ingresso è libero; le offerte saranno devolute all’Associazione di promozione sociale “Costa Sorriso”, che destinerà il ricavato per progetti rivolti all’autonomia e all’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi disabili.

Una ragione in più per partecipare.

I posti disponibili saranno limitati e ridotti in ottemperanza alle norme anti-Covid19. E’prevista la misurazione della temperatura all’entrata e il distanziamento anche tra familiari. Obbligatorio l’uso della mascherina.

«Accogliamo anche quest’anno a braccia aperte Claudio Borroni e la sua fantastica Band, per una serata di musica di altissima qualità. La storia della musica Jazz ha accompagnato la vita di ognuno di noi, tanto che non ci stancheremmo mai di ascoltare gli “ever green” ai quali sono legati mille ricorsi e mille emozioni. E quando una serata magica si abbina alla generosià, allora non ci sono più scuse per mancare. “Costa Sorriso” è un’Associazione che ha sede proprio qui a Maccagno, e siamo felici che da questo binomio possano nascere progetti futuri capaci di aiutare i nostri amici meno fortunati. Vi aspetto, sabato sera, per dimostrare tangibilmente la vostra vicinanza alla musica e ai ragazzi di “costa Sorriso”. Nessuna scusa, perché saranno adottati tutti le accortezze per uno spettacolo in totale sicurezza», commenta il sindaco Fabio Passera.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/mamosband