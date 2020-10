Nell’ultima settimana, 5000 studenti messi in isolamento

Oltre 5000 alunni in isolamento fiduciario. È il dato di Ats Insubria relativo all’ultima settimana nelle due province di Varese e Como.

Tra l’11 e il 18 ottobre, sono stati segnalati 426 bimbi dell’infanzia in quarantena, così come 1726 alunni della primaria, 1073 delle medie e 1901 studenti delle superiori.



Tra gli operatori scolastici, docenti e personale tecnico amministrativo, se ne contano 374 in quarantena.

Nel ciclo prescolare le classi “chiuse” sono 35, alla primaria se ne contano 124 in isolamento, alle medie sono 51 mentre alle superiori sono 94 quelle che seguono con la didattica a distanza.

Dalla prossima settimana, comunque, le scuole superiori attueranno la didattica a distanza come da ordinanza regionale. Unica attività permessa in presenza quella dei laboratori.

Rimangono aperte le scuole del ciclo primario anche se, in alcuni comprensivi, il personale posto in isolamento crea qualche problema alle attività in presenza.