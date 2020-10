Il Nuoto Club Brebbia “diventa grande” e sbarca a Milano

Continua a crescere il Nuoto Club Brebbia, la società che allena due campioni del nostro territorio come Nicolò Martinenghi e Federico Morlacchi, uno dei punti di riferimenti del movimento natatorio nella provincia di Varese.

Per continuare il processo di crescita, la società brebbiese si è gemellata con la Dds (Dimensione dello Sport) di Milano.

«Siamo una società piccola – spiega Marco Pedoja – e più di tanti atleti non possiamo seguire. Il nostro obiettivo è anche quello di dare un futuro sportivo a chi finisce le scuole e, per motivi pratici, non riesce più a continuare con gli allenamenti. Avendo una base d’appoggio a Milano, invece, avranno una piscina disponibili più vicino al loro corso di studi».

La Dds, che ha base a Settimo Milanese, è della famiglia Sacchi. Luca, il figlio, è commentatore della Rai mentre il padre è da sempre un punto di riferimento nella Federnuoto.

L’attività giovanile rimarrà separata con corsi a Brebbia e a Settimo Milanese.