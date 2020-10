Nuove misure in arrivo per contrastare il Covid19

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato in Parlamento per presentare il nuovo DPCM che contiene le disposizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria. Dati i numeri in crescita, il Comitato tecnico scientifico ha indicato alcune misure da adottare.

«Non saranno mesi facili e dovremo convivere con il virus – ha spiegato il Ministro Roberto Speranza – Dobbiamo recuperare lo spirito di comunità nazionale che ci ha guidato nei mesi più difficili quando la comunità ha capito la grave sfida che aveva davanti e ha reagito compatto, dimostrando di essere un grande paese. Penso che stia arrivando il tempo che dovremo dimostrare ancora che sappiamo essere una comunità coesa».

La situazione che si aggrava ormai da 9 settimane non permette di allentare le misure di contenimento. Nonostante una condizione epidemica migliore rispetto a tanti altri paesi, il rischio di veder vanificare questa posizione è evidente: «Serve uno sforzo in più, valutiamo quindi l’estensione dell’obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto, in maniera continuativa e in ogni situazione, continuando a rispettare l’obbligo del distanziamento ed evitando gli assembramenti».

I termini delle nuove regole dovrebbero durare 30 giorni. Tra le misure più importanti, ci sarebbero l’obbligo di mascherina anche all’aperto e la proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021. Massima attenzione sulla movida per evitare situazioni di criticità così come le feste private per le quali si pensa di introdurre un tetto massimo di partecipanti ( 200 per le cerimonie).

Non sarebbe prevista alcuna limitazione agli orari dei locali pubblici: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha frenato sull’ulteriore stretta dicendosi fiducioso che le nuove misure riusciranno a contenere la circolazione del virus. Il maggior ottimismo deriva anche dal potenziamento del sistema sanitario che oggi si trova più preparato a gestire l’emergenza.

Il tema delle chiusure anticipate da parte dei locali pubblici è un campo condiviso con le regioni che possono adottare misure singole più restrittive. In giornata è previsto un nuovo confronto tra i Ministri Speranza e Boccia con i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province. L’incontro si terrà dopo il confronto parlamentare, per approfondire i contenuti del nuovo Dpcm che sarà firmato dal premier Conte.

Il video della presentazione del Ministro Speranza