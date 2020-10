Nuovo decreto, chiudono anche le piscine di Saronno e Solbiate Olona

Sconcerto, disappunto e dispiacere. Sono solo alcuni degli stati d’animo che si stanno registrando tra gli utenti di palestre, piscine e impianti sportivi, ma anche cinema e teatri, dopo l’emissione del nuovo decreto ministeriale che dà un’ulteriore stretta alle attività.

Anche la Piscina di Saronno e quella di Solbiate Olona, gestite da Saronno Servizi SSD, come tutti gli altri impianti, deve chiudere i battenti: «Oggi 25 ottobre 2020, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM. Si informano gli utenti, con estrema tristezza e disappunto, che sono sospese tutte le attività di piscine e palestre fino al 24 novembre 2020», si legge sui profili social della struttura.

Una chiusura decisa nonostante i tanti investimenti fatti dalle diverse realtà del territorio per sanificare, adattare gli spazi e garantire tutte le norme di sicurezza. In moltissimi stanno inviando messaggi e domande ai gestori, che non possono fare altro che prendere atto delle decisioni governative e rimandare, un’altra volta, l’appuntamento con l’attività sportiva.