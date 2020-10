Omaggio ai garibaldini caduti

Anche quest’anno l’Associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859, come ormai consolidata tradizione decennale, ha commemorato al Cimitero Monumentale di Giubiano i caduti delle Guerre d’Indipendenza. Questa volta, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno presenziato alla ristretta cerimonia solamente il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente del sodalizio garibaldino Luigi Barion e Paola Bassani Valcavi, madrina dell’associazione. In raccoglimento si sono soffermati davanti alla stele che ricorda i varesini immolatisi per l’unità d’Italia, momento particolarmente significativo e di intima commozione.

Si sono recati in seguito a rendere omaggio alla tomba di Giovanni Valcavi, primo indimenticabile presidente di Varese per l’Italia. Infine il presidente Luigi Barion si è augurato che il prossimo anno si possa riprendere questo appuntamento che ha sempre visto un’ importante e numerosa partecipazione delle associazioni d’arma e combattentistiche, di un drappello di Cacciatori delle Alpi in divisa storica e di attenti cittadini.