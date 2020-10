Pallacanestro Varese, Novello “silver sponsor” biancorosso

Nuovo sponsor per la Pallacanestro Varese che oggi, mercoledì 21 ottobre, ha annunciato una nuova partnership con “Novello”, azienda di riferimento della lavorazione del legno su misura.

In qualità di “Silver Sponsor”, a partire già da questa stagione l’azienda di Oggiona entra dunque a far parte del pool di sponsor del club biancorosso

«Novello nasce come piccola azienda artigianale a gestione famigliare – spiega in una nota il club biancorosso, che al momento staziona a metà classifica con 4 punti dopo la sconfitta contro Cremona -. Dal 1956 ha esteso il proprio ambito operativo a vari comparti della lavorazione del legno su misura: dalla realizzazione di facciate in legno per architettura, all’imballaggio industriale, fino alla costruzione di case in legno in bioedilizia».

«Novello detiene l’esperienza di ben tre generazioni impegnate nella lavorazione di questa materia prima, per definizione prodotto naturale ed una delle poche risorse realmente rinnovabili e interamente riciclabili che il pianeta ci mette a disposizione. Lo stabilimento produttivo, realizzato nel 2009 ad Oggiona con Santo Stefano, rappresenta il compimento dell’ideale di sostenibilità e di comfort abitativo che è il fattore portante dell’attività di questa azienda: si tratta dell’edificio industriale interamente in legno più grande d’Europa, in cui ogni dettaglio è stato progettato con la finalità di ridurre al minimo l’impatto ambientale».