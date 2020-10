Pareggio a reti bianche per la Castellanzese a Sanremo

La Castellanzese torna dalla Liguria con un punto, conseguenza dello 0-0 maturato nel terzo turno del Campionato di Serie D contro la Sanremese. (Foto Castellanzese.com)

La prima occasione è per i neroverdi, con Chessa che prova da lontano ma non trova la porta. Al 13’ la Sanremese festeggia, visto che il diagonale di Romano batte Cirenei, ma l’arbitro ferma tutto per un tocco di un compagno che si trovava in fuorigioco. Cirenei al 16’ mura un pericoloso Diallo arrivato da solo davanti alla porta. È una Sanremese che non rinuncia al gioco, anzi, per gran parte del primo tempo fa la voce grossa. Al 33’ Cirenei salva ancora i suoi. Pochi minuti dopo la Castellanzese si fa viva dalle parti dell’area avversaria, con Giugni che mette in mezzo un cross insidioso sul quale non riesce però ad avventarsi nessuno. Al 41’ ancora Diallo vicino al gol con un tiro che va a centimetri dal palo. Negli ultimi minuti Chessa ci prova due volte ma trova sempre un attento Gennaro.

Il secondo tempo comincia e al 3’ Diallo ha un’altra occasione che non riesce a sfruttare. Al 5’ ancora i liguri pericolosi con il tiro di Gagliardi. Risponde ancora Chessa che al 17’ su punizione per poco non segna. Al 35’ è ancora Cirenei a mettere una pezza su un incontenibile ma poco concerto Diallo. Negli ultimi minuti la Sanremese cerca di forzare la difesa avversaria ma l’unica occasione che si registra è il tiro di Pellicano che viene deviato in angolo da Cirenei.

SANREMESE – CASTELLANZESE 0-0

Sanremese: Gennaro, Pici, Ponzio, Bregnano, Mikhaylovskiy, Demontis, Gagliardi (21′ st Lo Bosco), Diallo (37′ st Pellicanò), Geminiano, Doratiotto (35′ st Sadek), Romano (27′ st Murgia). A disposizione: Dragone, Scarpelli, Sturaro, Bastita, Fenati. All: Bifini

Castellanzese: Cirenei, Concina, Alushaj, Marcone (39′ st Ornaghi), Chessa (44′ st Fusi), Negri (35′ st Perego G), Corti (13′ st Bigotto), Pedrocchi, Mecca, Perego A, Giugno (21′ st Marchio). A disposizione: Indelicato, Molinari, Bertoletti, Manfrè. All: Mazzoleni

Arbitro: Teghille di Collegno (Pellegrino – Gatto)

Ammoniti: Mikhaylovskiy Angoli: 10-4; Recupero: 1’ + 5’

RISULTATI: Arconatese – Lavagnese 0-0; Caronnese – PDHAE 3-1; Casale – Saluzzo 0-1; Folgore Caratese – Derthona 0-1; Fossano – Bra 0-1; Sanremese – Castellanzese 0-0; Sestri Levante – Chieri 1-0; Vado – Borgosesia 2-0. Rinviate: Imperia – Città di Varese; Legnano – Gozzano.

CLASSIFICA: Bra 9; Caronnese, Derthona 6, Sestri Levante; Castellanzese 5; Vado, Folgore Caratese 4; Fossano, Saluzzo, Gozzano, PDHAE, Borgosesia 3; Sanremese, Arconatese 2; Legnano, Chieri, Lavagnese 1; Casale, Città di Varese, Imperia 0.