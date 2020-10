I Patrini si preparano alla semifinale di campionato

Fanno sul serio questi Patrini, che puntano in alto e sono pronti per la semifinale del campionato Bxc. Appuntamento sabato 3 ottobre a Sasso Marconi (diretta Facebook a partire dalle 15.30 sul gruppo Facebook della squadra), per affrontare nel penultimo turno di campionato la Leonessa Brescia Bxc.

Facendo un passo indietro, riviviamo la partita dei Patrini contro Roma Alblinds, terminata 7-0 per i varesotti.

Coach Volo segnala le prestazioni della giocatrice Hanane El Kadrani, di Cassano Magnago, specie nella fase offensiva per le battute energiche e gli arrivi in scivolata a conquistare basi su basi, perché la determinazione è la sua forza e la fiducia negli assistenti le dà slancio.

In grande evidenza anche il ritrovato interbase Armando Virgili, malnatese che in questo ruolo primario della difesa ha dato respiro al campione Gaetano Casale di Porto Ceresio, normalmente in prima linea ed invece schierato nelle retrovie quasi disoccupato per la bravura di “CarraArmando”.

Bravissimi tutti gli altri, atleti e assistenti, a far girare la squadra e macinare punti dopo lo sblocco dal 5° inning in poi.

Le aspettative ora giustamente crescono per la semifinale, ancora sul diamante di Sasso Marconi, contro la Leonessa BXC.

Nel frattempo il presidente Brandellero porta a casa un matchpoint con l’acquisto del secondo pulmino per l’associazione CISV che sarà un grande aiuto logistico per la squadra ma anche per lo sci, le cicloturistiche e le escursioni “fuoriporta”.

I Patrini non si vogliono fermare e affermano: “…andiamo a giocarcela!”.