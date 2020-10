Una pedalata per salutare “Valbossa In Rosa”

Si è chiuso con una pedalata “spontanea” e la consegna del premio alla pittrice Carla Pugliano, il mese della prevenzione del tumore al seno “Valbossa In Rosa”. Un mese ricco di iniziative che ha coinvolto ben 17 paesi e che doveva avere come momento centrale le visite senologiche in 18 ambulatori contemporaneamente: 288 le donne che si erano prenotate ma l’emergenza Covid ha cancellato il “super Open day”, con grande rammarico degli organizzatori.

Galleria fotografica Val Bossa in Rosa 4 di 12

Ieri invece, domenica 25 ottobre, un gruppo di donne appassionate di ciclismo si sono trovate alla pasticceria Il Giusto Impasto di Castronno per una pedalata attorno al lago e per le strade del Varesotto. All’incontro, organizzato da Alessandro Locatelli, presidente di Newsciclismo.com, e da Roseline Lemoine (di Giant e Liv), erano presenti tra gli altri Noemi Cantele, ex argento e bronzo mondiale, Daniele Nardello e Luca Paolini, ex professionisti nonché vincitori di diverse corse. Un modo per dimostrare vicinanza agli organizzatori di “Valbossa in Rosa”; la presidentessa dell’associazione che da due anni organizza l’evento, Adalisa Corbetta, ha regalato un spilletta, simbolo della manifestazione.

Per concludere la giornata, e il mese di incontri, la premiazione della mostra d’arte degli Artisti Indipendenti con la consegna del riconoscimento “Luigi Pedretti” all’artista dell’opera più votata dal pubblico: quasi 500 le schede raccolte tra Albizzate e Azzate, i due luoghi in cui è stata allestita la mostra.

Il premio ‘critica del pubblico’ è stato assegnato alla pittrice Carla Pugliano; secondo Carmelo Ferragutti, terza Teresa Filippi. A consegnare il premio il figlio di Luigi Pedretti, Antonio. Presenti Enzo Vignola, presidente degli Artisti, Cristina Sessa per il Comune di Azzate, le due vicesindaco di Albizzate e Sumirago, Eliana Brusa e Yvonne Beccegato.