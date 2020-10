Più cool di una pop star: i classici secondo Annalisa Strada

Buongiorno lettori come state?

Oggi vi propongo ben quattro titoli. Troppi? No, soprattutto perché i libri dell’autrice che li ha scritti non sono mai abbastanza.

Lei è Annalisa Strada!

Com’erano i grandi scrittori che ci impongono di studiare a scuola? Noiosi? È qui che vi sbagliate. Erano fighi.

Omero? Era un figo. Leopardi? Un figo. Dante? Fichissimo. E Manzoni? Il più figo di tutti.

L’editore Battello a Vapore Piemme e Annalisa Strada, o meglio la professoressa Annalisa Strada, propongono una versione sintetica ma fedele delle loro opere principali, utile per potervela cavare durante le interrogazioni con un minimo di dignità. Ci pensa la prof. Strada a salvarvi la pelle.

Da far leggere anche ai genitori… se non altro per un ripasso veloce!