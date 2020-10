Pullmino Anffas, nessuna truffa: “Ecco i nomi di chi raccoglie i fondi”

In merito all’articolo – ora rimosso – che riportava dell’allarme lanciato dall’associazione Anffas Luino sul proprio profilo facebook qualche giorno fa, pubblichiamo quanto segue anche a titolo di smentita.

La società che è regolarmente autorizzata per la raccolta pubblicitaria per il pulmino del Centro Diurno Disabili di Luino a nome del Distretto Sociale di Luino – Piano di Zona vorrebbe che nell’informazione della smentita riguardo l’articolo precedentemente pubblicato siano riportati i nomi delle persone autorizzate all’incarico.

Trattasi dei signori /e Paola Stropparo, Marco Paitoni, Michelangelo Porcello.

Vi ringrazio per la collaborazione

Il Coordinatore del Centro Diurno Disabili di Luino

Corrado Bertazzoli