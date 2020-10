Raffica d’incidenti sulla superstrada di Malpensa

Tre incidenti stradali in una mattina sulla superstrada di Malpensa.

Dopo il primo della mattina (fortunatamente senza conseguenze gravi per la giovane donna coinvolta), altri due incidenti hanno rallentato la circolazione poco dopo le 12.30, su entrambe le carreggiate.

Teatro degli incidenti, come sempre, il tratto a ridosso del cavalcavia in curva all’altezza del Terminal 2, punto quanto mai critico (non a caso è fissato il limite di 50 km/h).

Prima alle 12.35 è scattato l’allarme sulla carreggiata direzione Busto Arsizio-A8: l’ambulanza intervenuta ha soccorso due uomini di 39 anni. Pochi istanti dopo, l’incidente in senso opposto, direzione T1-A4-Magenta: in questo caso gli operatori sanitari hanno prestato soccorso a una ragazza di 26 anni.

In entrambi i casi è ovviamente intervenuta anche la pattuglia della Polstrada, per rilevare gli incidenti e assicurare un minimo di passaggio.