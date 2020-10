Rallye Elba crocevia per il titolo italiano Wrc: Simone Miele cerca il bis

Nella breve stagione del Campionato Italiano Wrc, fatto di sole quattro gare, il Rally Elba in programma nel fine settimana del 9 e 10 febbraio, riveste un ruolo cruciale visti i distacchi minimi tra i piloti che puntano al titolo.

Alla terza prova del calendario saranno al via tutti i principali partecipanti, un drappello capeggiato dal nostro Simone Miele: il 32enne di Olgiate Olona comanda la classifica di strettissima misura sui vari Luca Pedersoli, Luca Rossetti e Andrea Nucita, nomi importanti del panorama nazionale intenzionati a sgomitare per un posto al sole dell’Elba.

Miele, che gareggia con il navigatore luinese Roberto Mometti, non ha però alcuna intenzione di mollare la leadership, specie in una gara – quella dell’Arcipelago Toscano – che lo vede al via con i gradi di campione uscente. L’equipaggio varesotto è iscritto con la stessa vettura con cui ha vinto in extremis l’edizione 2019, la Citroen Ds3 Wrc della DreamOne Racing, rimasta inutilizzata la scorsa settimana visto l’annullamento del Rally del Rubinetto di San Maurizio d’Opaglio a causa del maltempo (la gara sarà recuperata il 30-31 ottobre).

All’Elba sarà necessario non commettere errori, proprio a causa dei distacchi minimi in classifica generale: al termine della competizione infatti rimarrà soltanto il “Due Valli” di Verona (23-24 ottobre) per completare il cammino nel CIWRC, anche se quella gara avrà coefficiente 1,5 e dunque un maggior numero di punti in palio.

Come accennato, i principali avversari di Miele per l’Elba sono gli stessi del campionato: Pedersoli guida a sua volta una Ds3 Wrc, Rossetti e Nucita invece viaggiano su Hyundai I20 di classe R5 con la Casa coreana che equipaggia – con due Wrc – anche Corrado e Luigi Fontana. Skoda Fabia R5 invece per Andrea Carella ma anche per Mauro Miele, il padre di Simone, al via con il numero 11 sulle fiancate insieme a Luca Beltrame con l’obiettivo di centrare la top ten.

Terzo portacolori del Varesotto al via è il giovane gaviratese Riccardo Pederzani, anche lui rimasto a guardare settimana scorsa per la cancellazione del “Sanremo” dovuta al maltempo che ha imperversato in Liguria. All’Elba Pederzani avrà tra le mani il volante della Peugeot 207 S2000 del team MS Munaretto, con Edoardo Brovelli sul sedile di destra.

La gara elbana scatterà alle 17 di venerdì 9 da Portoferraio e prevede subito la disputa di tre prove speciali con la PS1 “Volterraio-Cavo” di oltre 27 chilometri, per mettere subito in chiaro quali saranno i piloti in lizza per il successo. Sabato 10 le altre tre prove, con la PS4 “Due Mari” da oltre 22 chilometri. L’arrivo intorno alle 16,30 circa, di nuovo a Portoferraio.