Simone Miele secondo all’Elba: resta in testa al campionato Wrc

Ottimo secondo posto di Simone Miele al 53° Rallye Elba, gara valida per il Campionato Italiano Wrc nel quale – anche grazie ai punti conquistati sull’isola toscana – il pilota di Olgiate Olona mantiene la leadership a una sola prova dal termine.

Bilancio dunque positivo per Miele (foto Acisport), affiancato dal navigatore luinese Roberto Mometti sulla Citroen Ds3 Wrc del team DreamOne Racing: il 32enne varesotto partiva da campione uscente e si è dovuto arrendere solo alla Hyundai i20 Wrc di Corrado Fontana e Nicola Arena che soprattutto nelle prove del sabato hanno letteralmente volato, togliendo la leadership a Rossetti e terminando primi con un vantaggio di 8″9 su Miele.

Proprio nelle ultime speciali (vittoria nella quinta, secondo posto nella sesta) però, Simone è riuscito a mettersi alle spalle i due principali rivali per il titolo del Ciwrc, ovvero lo stesso Luca Rossetti (Hyundai i20 R5) e Luca Pedersoli (Citroen Ds3 Wrc), rispettivamente terzo e quarto all’arrivo di Portoferraio.

I quattro piloti che hanno monopolizzato la classifica dell’Elba sono anche quelli che si giocheranno il titolo tricolore nell’ultima gara stagionale, il Rally Due Valli in provincia di Verona. Miele, lo abbiamo detto, è davanti a tutti ma i distacchi sono così ridotti che non sarà possibile fare calcoli e il gioco degli scarti (si conteranno i tre migliori risultati) sarà determinante: lo stesso Fontana è tornato prepotentemente in lizza per la vittoria finale e considerando il coefficiente maggiorato a 1,5 (il Due Valli, in pratica, assegna un numero maggiore di punti) tutto è ancora possibile.

«Un buon risultato in ottica campionato, ma ci giocheremo tutto all’ultima gara e può vincere ancora chiunque – conferma Miele a VareseNews – Noi siamo contenti per come è andata; venerdì sera ho commesso un piccolo errore ma al di là di quello non avrei comunque raggiunto Corrado (Fontana ndr); siamo riusciti a tenerci dietro Rossetti che reputo uno dei tre piloti migliori d’Italia e tra i più forti anche in Europa e anche il quarto posto di Pedersoli ci è favorevole. Ora però si deciderà tutto al Due Valli». Appuntamento quindi tra il 22 e il 24 ottobre per il verdetto finale.

Per quanto riguarda gli altri varesini iscritti, bella prova di Riccardo Pederzani con Sofia D’Ambrosio: il giovane gaviratese ha concluso l’Elba in 12a posizione assoluta a bordo della Peugeot 207 di classe S2000 del team MS Munaretto, prima vettura classificata non del gruppo R. Ritiro invece sull’ultima speciale per Miele senior, Mauro, e Luca Beltrame che erano al via con una Skoda Fabia R5.