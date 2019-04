All’ultimo respiro Simone Miele è il re del Rallye Elba

È una primavera davvero speciale quella dei rallysti varesotti. Dopo la clamorosa vittoria di Damiano De Tommaso nella prima gara stagionale della IRCup, ecco il colpaccio di Simone Miele: il 30enne pilota di Olgiate Olona ha vinto il Rallye Elba, seconda prova del Campionato Italiano WRC. (foto Acisport)

Il successo di Miele, navigato dal luinese Roberto Mometti, ha ricordato proprio quello ottenuto da De Tommaso al rally dell’Appennino Reggiano: la vittoria infatti è maturata proprio nell’ultima prova speciale in programma, nella gara toscana quella denominata “Bagnaia-Cavo”, nella quale l’equipaggio della Citroen Ds3 WRC curata dal team DreamOne Racing è riuscito a battere la Fiesta WRC di Signor e Bernardi e a superarla nella classifica generale di soli 3″5. Un distacco minimo ma sufficiente per essere incoronati “re dell’Elba” e, cosa altrettanto importante, diventare leader del campionato visto che la gara isolana aveva coefficiente 1,5, quindi punteggio maggiorato rispetto alle prove standard.

Miele e Mometti sono stati autori di una gara molto regolare e si sono presto guadagnati una posizione sul podio, la terza nella fattispecie alle spalle del già citato Signor e del comasco Corrado Fontana. L’equipaggio varesotto ha piazzato un acuto nella prima giornata di gara quando ha vinto la PS 2 e quindi è rimasto alle spalle del duo di testa mantenendo però un distacco ridotto. Poi però, quando Fontana ha alzato bandiera bianca per un errore che gli ha fatto picchiare la sua Hyundai i20 WRC, Miele è andato all’attacco di Signor, ha accorciato il divario vincendo la penultima prova e poi, come detto, ha operato il sorpasso decisivo conquistando in un sol colpo l’ultima speciale e la vittoria assoluta.

La festa in casa Miele è stata inoltre rinforzata dal bel piazzamento di Mauro, padre di Simone, che ha chiuso ottavo assoluto e quinto di classe R5 a bordo della sua Skoda Fabia navigata da Luca Beltrame. Il podio del Rallye Elba è stato invece completato da Luca Pedersoli (anch’egli su Citroen Ds3 WRC) che ha riscattato una prima parte di gara non semplice con un altro risultato importante. Quarto posto e vittoria in R5 per un ottimo Andrea Carella (Skoda Fabia) che nelle prove del venerdì ha costantemente duellato con i migliori, quinto per il regolare piemontese Corrado Pinzano (Fabia R5).

«La nostra è stata davvero una vittoria a sorpresa ma sono davvero contento – ha spiegato a caldo Simone Miele – Corrado (Fontana ndr) ha fatto un regalo uscendo nella penultima prova dove ha staccato una ruota e mi spiace per lui. Siamo partiti proprio su quella prova con un distacco minimo da Marco Signor e con un settaggio della vettura davvero ottimale: quando ho visto Fontana a bordo strada ho provato a dare il massimo nella parte finale della PS7 e a ripetermi nell’ultima speciale. Non mi aspettavo neanche io di farcela ma è stata una bellissima sorpresa».

52°RALLYE ELBA

Classifica finale assoluta: 1) MIELE – MOMETTI (Citroen DS3 Wrc) in 1:16’04.9; 2) Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 3.7; 3) Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) a 35.6; 4) Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) a 54.6; 5) Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1’15; 6) Bettini-Acri; 7) Re-Bariani; 8) M. MIELE – BELTRAME (Skoda Fabia R5) a 1’56.2; 9) Volpi-Maffoni; 10) Santini-Romei.

CAMPIONATO ITALIANO WRC

Classifica (dopo 2 prove): 1) S. MIELE 34,5; 2) Pedersoli 30; 3) Signor 28; 4) Pinzano 17; 5) Carella 12;