Seconda Categoria, la terza giornata dei Gironi M e Z

Terza giornata di campionato per i due gironi del Varesotto di Seconda Categoria. Nel Girone M Lonate Pozzolo e Oratorio San Francesco salgono a 9 punti, mentre nel girone Z, anche a causa dei rinvii, nessuno è ancora a punteggio pieno.

GIRONE M

Salgono a 9 punti in tre gare il Lonate Pozzolo, che regola 5-1 il Mascagni, e l’Oratorio San Francesco che passa 2-1 a Buscate. Rinviate Beata Giuliana – Villa Cortese, Borsanese – Pro Juventude e Nerviano – Robur. Il Parabiago sale a 6 punti vincendo 5-3 in casa del Marnate Nizzolina, lo Sporting Cesate passa 1-0 sul campo del Mocchetti mentre la Solbiatese supera 3-1 la Virtus Cantalupo. Vittoria interna per il Sant’Ilario: 1-0 al Gorla Maggiore.

CLASSIFICA: Lonate Pozzolo, Or. San Francesco 9; Sporting Cesate 7; Robur*, Mocchetti, Parabiago 6; Villa Cortese*, Solbiatese, Sant’Ilario, Virtus Cantalupo, Marnate Nizzolina 4; Beata Giuliana*, Buscate 3; Pro Juventude*, Borsanese*, Nerviano*, Gorla Minore, Mascagni 0. * Una partita in meno

GIRONE Z

Nessuno a punteggio pieno dopo la terza giornata, in attesa del recupero tra Valcuviana e Tre Valli. Rinviate anche Laveno Mombello – Samarate e Coarezza – Malnatese. Al primo posto con 7 punti ci sono la Jeraghese (foto Faceobook – USD Jeraghese Calcio 1953), che passa 4-2 sul San Luigi Albizzate, e gli Eaglese di Caronno Varesino che pareggiano 1-1 contro la Lavena Tresiana. Basta un gol all’Arnate per superare 1-0 il Ceresium Bisustum, vincono invece largamente il Buguggiate, 5-1 sulla Cuassese, e il Lonate Ceppino, 4-1 sulla Sommese. Termina 1-1 tra Aurora Induno e Caravate.