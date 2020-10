Castellanza, box in Comune e in farmacia per i servizi socio-sanitari

Quando si diceva che nulla sarà più come prima, dopo la pandemia, in molti avranno fatto spallucce pensando che, presto o tardi, tutto sarebbe tornato come prima. Non è andata così per tutti i settori della vita sociale e il periodo travagliato che stanno vivendo le aziende socio-sanitarie del territorio sono una dimostrazione plastica della difficoltà ad approdare ad una nuova normalità. L’impossibilità di ricevere il pubblico nelle sedi territoriali, se non su appuntamento, ha sconvolto le abitudini di molti cittadini

La pandemia, infatti, ha imposto nuovi modi di accedere ai servizi sociosanitari. Detestate anche in tempi pre-Covid, ora le code agli sportelli non possono essere più tollerate, per evidenti ragioni sanitarie. L’approccio digitale ai servizi le elimina, fa risparmiare tempo e aumenta la sicurezza, ma non raggiunge tutta la popolazione.

Per questo motivo la Città di Castellanza e l’ASST Valle Olona hanno deciso di varare una sperimentazione per tutti coloro che sono in difficoltà con le prenotazioni online. A presentarla, questa mattina (giovedì), il sindaco Mirella Cerini, il vice-sindaco Cristina Borroni e il direttore socio-sanitario dell’Asst Valle Olona Marino Dell’Acqua.

Parte la sperimentazione con i box in cartone dove inserire al loro interno le domande sulla scelta/revoca del medico di base e l’esenzione ticket sanitario. Una terza via per chi ha difficoltà con mail e servizi on line che si è deciso di attivare nella farmacia comunale e (solo il mercoledì dalle 15 alle 18) all’ufficio relazioni col pubblico comunale.

In che modo?

Per “scelta e revoca” del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il cittadino utilizza la modulistica che riceve per posta al domicilio o che trova direttamente presso i punti in cui sono dislocate le urne. Il cittadino compila la modulistica, avendo cura di indicare il proprio recapito telefonico, allega le copie della carta di identità e della tessera sanitaria e le ripone nell’urna.

Per esenzioni ticket (previste per le patologie croniche e malattie rare, per invalidità e per reddito) e per le richieste di Protesica, il cittadino compila la modulistica che trova direttamente presso i punti in cui sono dislocate le urne, avendo cura di indicare il proprio recapito telefonico, allega le copie della carta di identità e le ripone nell’urna.

Tutta la documentazione sarà recuperata dagli autisti dell’ASST Valle Olona, per la successiva presa in carico dell’istanza da parte del personale dell’Azienda. Le urne rimarranno chiuse e saranno aperte solo dal personale dell’Asst incaricato.

Il fine della sperimentazione è così spiegato dal Direttore Sociosanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Marino Dell’Acqua: «Si vuole offrire ai cittadini più fragili e che non possono recarsi presso le sedi delle aree territoriali o che hanno poca dimestichezza con internet e con l’utilizzo di pc, la possibilità di accesso ad alcuni servizi socio sanitari. Le urne, messe a disposizione presso il Comune e la Farmacia, vogliono essere anche un simbolo di prossimità dei nostri servizi verso i luoghi di vita di tutti noi». L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinare i servizi socio-sanitari ai cittadini, una tendenza invertita dal covid dopo che per anni si è centralizzato tutto nei presidi ospedalieri.

«L’offerta di servizi che rispondano ai bisogni dei cittadini, e soprattutto dei cittadini più fragili è uno dei nostri principali obiettivi– dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, arch. Mirella Cerini – per questo motivo siamo più che disponibili a collaborare con ASST Valle Olona e abbiamo quindi aderito senza indugio alla sperimentazione mettendo a disposizione l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Farmacia Comunale».

Occorre precisare che restano comunque valide tutte le altre modalità già in essere:

per “scelta e revoca” del MMG/PLS:

-modalità online (in autonomia): se in possesso dello SPID o delle credenziali di accesso ai servizi sanitari (PIN o OTP), utilizzando TS-CNS sul sito di Regione Lombardia (http//www.crs.lombardia.it), selezionando “Servizi online per il cittadino”;

-modalità online scaricando e compilando la modulistica presente sul sito aziendale (www.asst-valleolona.it) alla voce Area Territoriale.

Una volta compilato, il modulo dovrà essere allegato ed inviato tramite mail unitamente a copia della carta d’identità e copia della tessera sanitaria all’indirizzo di posta elettronica della propria Area Territoriale, avendo cura di indicare un recapito telefonico al quale poter eventualmente essere ricontattati.

L’Ufficio dell’Area Territoriale competente, dopo aver ricevuto la documentazione, darà riscontro tramite mail, compatibilmente con le richieste ricevute.

La scelta del medico può essere effettuata esclusivamente tra i medici che hanno disponibilità di posti, ad eccezione del ricongiungimento familiare, per le quale è prevista una deroga. Il ricongiungimento familiare è previsto solo per i componenti anagraficamente conviventi. La scelta deve essere effettuata tra i Medici con ambulatorio nel proprio comune o ambito di residenza. Gli elenchi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia sono consultabili sul sito di ATS Insubria al seguente link: https://ats-insubria.it/medici-pediatri

L’ufficio provvederà all’assegnazione del medico secondo le priorità indicate dall’assistito. Dell’assegnazione o dell’impossibilità di assegnare nessuno dei medici indicati, ne verrà data comunicazione via mail.

-Richiesta di accesso su appuntamento, scrivendo all’indirizzo mail dell’area territoriale di afferenza (sceltarevocabusto@asst-valleolona.it; sceltarevoca.saronno@asst-valleolona.it; sceltarevoca.gallarate@asst-valleolona.it; sceltarevoca.somma@asst-valleolona.it) comunicando dati anagrafici del richiedente, tipologia di richiesta e recapito telefonico per essere ricontattati.

Per richieste di esenzione ticket:

-On line con richiesta di esenzione inoltrata via mail all’indirizzo di posta elettronica della propria Area Territoriale (sceltarevocabusto@asst-valleolona.it; esenzioni.gallarate@asst-valleolona.it; sceltarevoca.somma@asst-valleolona.it;sceltarevoca.saronno@asst-valleolona.it)

Nella mail dovrà essere indicato un recapito telefonico e allegato copia carta di identità del richiedente, la certificazione specialistica per le patologie croniche e malattie rare, il verbale di invalidità civile Inail, e per l’esenzioni per reddito l’autocertificazione i cui moduli sono reperibili presso le Aree Territoriali o sul sito di Regione Lombardia a questo link di regione Lombardia.

L’Ufficio dell’Area Territoriale competente, dopo aver ricevuto la documentazione, darà riscontro tramite mail inviando l’attestato di esenzione, compatibilmente con le richieste ricevute.

-richiesta di accesso su appuntamento: sempre via mail, agli indirizzi sopra indicati, comunicando dati anagrafici del richiedente, tipologia di richiesta e recapito telefonico per essere ricontattati.

-on line (in autonomia), se in possesso dello SPID o delle credenziali di accesso ai servizi sanitari (PIN o OTP), utilizzando TS–CNS sul sito di Regione Lombardia: http//www.crs.lombardia.it, selezionando “Servizi online per il cittadino”,

Esenzioni per reddito

Alcune esenzioni per reddito sono assegnate e rinnovate automaticamente dal MEF (Ministero dell’Economia e Finanze); altre devono essere autocertificate dal cittadino sotto la propria responsabilità.

Al fine di agevolare i cittadini per l’anno 2020, Regione Lombardia ha posticipato la 30 di settembre 2020 le scadenze delle autocertificazioni fissate per il 31/3/2020.

Sono assegnate/rinnovate automaticamente dal MEF le esenzioni con codice: E01, E03,E04,E05,E14,E30,E40 in base ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate per i cittadini che presentano la dichiarazione dei redditi (es. 730, Unico), e dall’INPS (per i titolari dell’assegno sociale e della pensione al minimo). Le esenzioni certificate dal MEF hanno validità di un anno, calcolato dal 1 aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di reddito. Le esenzioni con codice E02, E12, E13, E30, E40 possono essere autocertificate presso le Farmacie.