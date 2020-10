Sintonizzatevi con gli ingegneri, inizia TrainIng 2020

Inizia “TrainING” 2020 le giornate di formazione organizzate dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Varese. Il coronavirus e il conseguente lockdown hanno solo rimandato l’iniziativa che doveva svolgersi la terza settimana di marzo, ma ora tutto è pronto. Si comincia venerdì 9 e si prosegue sabato 10 ottobre in streaming dalla sede varesina degli ingegneri in totale sicurezza e un programma ricchissimo di ospiti e argomenti.

Il successo delle precedenti edizioni – l’idea di due giornate di alta formazione nasce da un’idea del Consiglio dell’ordine del 2018 – è il risultato di un lavoro di squadra. La vera novità sono i contenuti di TrainIng. Gli speaker di livello nazionale e internazionale hanno a disposizione 45 minuti di tempo e possono trattare temi non strettamente legati all’ingegneria. Un segno di apertura che il pubblico varesino e non solo – viste le presenze della scorsa edizione – ha mostrato di gradire molto.

Il programma di quest’anno prevede tra gli speaker la presenza di Amalia Ercoli Finzi, la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica presso il Politecnico di Milano e considerata una delle massime esperte internazionali in ingegneria aerospaziale. E ancora: Donatella Sciuto, prorettore vicario e responsabile delle strategie di ricerca del Politecnico di Milano, Roberto Battiston, fisico sperimentale, uno dei maggiori esperti di raggi cosmici, l’urbanista e policy designer Paolo Cottino, l’economista Andrea Martone, la scienziata Serenella Sala che al Jrc coordina le attività sulla valutazione del ciclo di vita, il filosofo della scienza Fabio Minazzi, solo per citarne alcuni. (Qui il programma e l’elenco dei relatori)

«In questi mesi – spiega Pietro Vassalli, presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Varese – il consiglio ha dibattuto lungamente sulla possibilità di portare sul palcoscenico la manifestazione di quest’anno a causa della pandemia. Alla fine abbiamo preso la decisione di farla in streaming. decisione dettata dal desiderio di poter offrire agli iscritti un alto livello di formazione per tutti i settori, toccando temi trasversali e di cultura generale non dimenticando la deontologia professionale e di rispetto delle regole. Quindi Stay tuned (restate sintonizzati, ndr)».