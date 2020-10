Il sole bacia la vendemmia del colle San Vitale

Doveva essere una festa, e così è stato. Il tempo ha graziato i volontari della vigna del colle San Vitale a Gorla Maggiore, protagonisti della vendemmia. Appassionati e amici hanno deciso di condividere un’esperienza peculiare, che profuma un po’ di antico e di vita agreste, nel campo fra via Roma e via Raffaello a Gorla Maggiore.

Una volta raccolta, l’uva viene ora messa da parte e i volontari si occuperanno della pigiatura: «La vendemmia ci permetterà di lavorare al vino dell’anno prossimo».

ha intanto contribuito a diversi progetti solidali, dalla beneficenza per le strutture ospedaliere locali durante l’emergenza Coronavirus, alla donazione fatta per l’associazione Gruppo Amicizia di Gorla Minore, punto di riferimento della zona per persone con disabilità psichiche e cognitive. Tutte iniziative lodevoli per un’associazione nata senza fini di lucro, ma solo con il desiderio di riunire appassionati di viticultura e tradizioni.