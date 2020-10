L’emozione della vendemmia in valle Olona

«Nel pomeriggio di sabato il tempo dovrebbe graziarci, così non saremo costretti a rimandare la nostra festa».

I volontari della vigna del colle di San Vitale non stanno più nella pelle e sono pronti a vivere l’emozione della vendemmia edizione 2020.

A partire dalle 15 di sabato 3 ottobre tutti coloro che vorranno vivere un’esperienza peculiare, che profuma un po’ di antico e di vita agreste, potranno raggiungere il campo fra via Roma e via Raffaello a Gorla Maggiore e cimentarsi nella raccolta dell’uva dalla vigna gorlese.

«Ciò che desideriamo è che sia una grande festa – confida Alessio Ferioli, uno dei volontari che da qualche anno hanno ridato nuova vita alla vigna e che la gente di Gorla e della valle Olona si senta coinvolta e abbia voglia di partecipare».

Una volta raccolta, l’uva sarà messa da parte e i volontari si occuperanno della pigiatura: «La vendemmia ci permetterà di lavorare al vino dell’anno prossimo».

Vino Rarum, quello targato 2020, ha intanto contribuito a diversi progetti solidali, dalla beneficenza per le strutture ospedaliere locali durante l’emergenza Coronavirus, alla donazione fatta per l’associazione Gruppo Amicizia di Gorla Minore, punto di riferimento della zona per persone con disabilità psichiche e cognitive. Tutte iniziative lodevoli per un’associazione nata senza fini di lucro, ma solo con il desiderio di riunire appassionati di viticultura e tradizioni.

Tutto pronto, dunque, per questa giornata in allegria, che si svolgerà rispettando le normative di sicurezza anti-covid: «Chiediamo a chi verrà a darci una mano, di portare con sé, oltre alla mascherina, anche un paio di forbici, affinché ciascuno abbia le proprie».