Taino, cinque classi delle elementari in quarantena

Cinque classi in quarantena alla scuola primaria di Taino Giovanni Pascoli. A partire da domani, 21 ottobre, per le classi 1A, 3A, 4A, 5A e 5B le lezioni saranno sospese in seguito a un caso di positività.

«Siamo in contatto costante con Ats e direzione scolastica per monitorare la situazione che al momento risulta sotto controllo» commenta il sindaco Stefano Ghiringhelli.

«Auguro pronta guarigione ai positivi e raccomando a tutti di rispettare le norme di base che abbiamo imparato in questi mesi» conclude il primo cittadino che ieri ha segnalato 8 casi di positività a Taino.