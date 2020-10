Il Team Fullmoto vince tutto con i suoi piccoli piloti

Ci sono dei campioni nazionali, tra i soci Uisp Varese. Piccoli, grandi campioni: sono i ragazzi della MiniGP50 del Team Fullmoto, che ha conquistato il titolo nazionale sia per il team sia per il pilota, con il giovanissimo Giulio Pugliese. I ragazzi, tutti tra i dieci e i dodici anni, hanno concluso un campionato che, grazie ad alcuni accorgimenti organizzativi, non ha sofferto più di tanto delle limitazioni imposte dalla pandemia in atto.

«Con il 4° round della MINIGP50 si chiude il Campionato Italiano Velocità 2020 all’autodromo di Varano De Melegari, che nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, è stato combattutissimo e incerto fino all’ultimo round» dice Sabrina Besana, una delle anime dell’asd Uisp insieme a Corrado Caon. In Gara1, sabato, il legnanese Gionata Barbagallo, dopo una gara piena di sorpassi, arriva secondo sul podio davanti al suo concittadino e fratello Giulio Pugliese che, arrivando terzo, può festeggiare il titolo tricolore con una gara di anticipo.

Domenica, in Gara2, il neocampione Giulio, in sella alla velocissima minigp 50 orgoglio del team di Cassano Magnago, combatte ancora fino a chiudere al secondo posto sotto la bandiera a scacchi.

«Questo campionato italiano – dice ancora Besana – non poteva finire meglio, tenuto anche conto che eravamo all’esordio con i nostri quattro piccoli piloti, nati tra il 2008 e il 2010».

Infatti Giulio Pugliese, talento azzurro, si laurea Campione Italiano MiniGp con 172 punti e ben 4 vittorie e 2 secondi posti su otto gare, mentre Gionata Barbagallo, rookie della categoria, è il più veloce in pista e chiude in classifica generale al terzo posto con 119 punti. Kiyano Veijer, olandese ma in forza al team varesotto, ottiene il quinto piazzamento e Angelo Motta non delude, chiudendo in continuo miglioramento l’undicesimo posto.

«Ringraziamo tutti i membri del team Fullmoto squadra corse asd , associato Uisp Varese – ci tiene a sottolineare Besana – Corrado capotecnico, Camillo team manager e i nostri tecnici Aster, Davide, Salvatore e Simone , per l’impegno, la passione e il duro lavoro che ci hanno permesso di conquistare anche il titolo Winner Team nella categoria MiniGP, rendendo così fantastica questa stagione ricca di emozioni e soddisfazioni. Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor Aermeccanica, SCproject, Ramallumin, Assigest, Autotrasporti Il Brescia, Townlive Veicoli, Carpenteria Lambro, Sin Lub It Oil, Progrip, Chiaravalli motorcycle e IRC components, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile».