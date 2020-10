TedX Varese presenta “Countdown”, online il film sul cambiamento climatico

Domenica 18 ottobre alle 21 verrà trasmessa la prima visione del film realizzato da TEDxVarese per Countdown, iniziativa ideata per proporre riflessioni e soluzioni concrete sul tema del cambiamento climatico e della sostenibilità del nostro pianeta.

Il girato, che vede la partecipazione come speaker di cinque personalità nazionali e internazionali, sarà trasmesso dalle ore 21 sulla pagina Facebook di TEDxVarese e sul sito tedxvarese.com.

La trasmissione del film sarà la conclusione di una settimana inaugurata sabato 10 ottobre con due iniziative ad alto impatto in luoghi evocativi del territorio come il museo MA*GA e Ville Ponti, rivolti alla comunità scolastica e al mondo economico del territorio, e con la piantumazione di 250 alberi in città avviata a Villa Mylius.

La settimana è proseguita sabato 17 ottobre con un incontro sulla sfida del “cibo intelligente”, con il coinvolgimento della filiera del cibo e dei policy makers e un appuntamento che ha radunato al Sacro Monte di Varese un gruppo di persone del mondo scientifico, accademico e istituzionale della Lombardia per riflettere sul tema “Come cambiare con il cambiamento climatico”.

Speaker del film di TEDxVarese saranno Bernd Gawlick, Scientific Project Manager presso la Commissione Europea, per cui coordina la task force sulla qualità dell’acqua, collaborando con il Programma ambientale delle Nazioni Unite e il World Economic Forum; Costanza Pratesi, Responsabile della Ricerca, Ufficio Paesaggio e Patrimonio del FAI – Fondo Ambiente Italiano e membro dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio del MiBacT; Paolo Valisa, meteorologo presso il Centro Geofisico Prealpino di Varese; Pietro Ferraro, Director of Research presso l’Institute of Applied Sciences & Intelligent Systems “E. Caianiello” del CNR; Stefania Grando, consulente freelance, Honorary Fellow presso ICRISAT e ‘plant breeder’ con oltre 30 anni di esperienza nella ricerca agricola per lo sviluppo in Africa e Asia.

Saranno questi cinque relatori ad accompagnare gli spettatori a riflettere sul tema del cambiamento climatico, aiutandoli a osservare gli impatti sulla realtà che li circonda – meteo, risorse idriche, salute e qualità della vita – e guidandoli a scoprire buone pratiche, innovazioni tecnologiche e scientifiche che cercano di invertire la rotta di questa crisi.

Grazie al supporto del FAI – Fondo Ambiente Italiano, cornice degli interventi saranno gli splendidi ambienti di Villa Panza, la cui natura, arte e architettura richiamano gli elementi climatici.

A supporto del lancio Countdown in Italia, si sono mobilitate diverse realtà per creare impatto e diffonderne i contenuti. TEDxVarese Countdown, insieme ad altri 20 TEDx italiani, è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e supportato da ASVIS, Legambiente, B Corp, Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), RUS (Rete Università per lo Sviluppo Sostenibile), Acqua Foundation, Comunità Sant’Egidio, Open Impact, Sea Shepherd, USI, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Italy for Climate, Rete di cooperazione educativa, Global Alliance on Climate-Smart Agriculture e SURFstainable, Scomodo.

I partner di TEDxVarese Countdown

TEDxVarese Countdown è realizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il contributo di Regione Lombardia. Inoltre, per Countdown TEDxVarese lavora a stretto fianco con una serie di organizzazioni: EOLO, Elmec, Elmec Solar, Banca Etica, FAI – Fondo Ambiente Italiano, Commissione Europea, Joint Research Centre, Provincia di Varese, Comune di Varese, Centro Geofisico Prealpino di Varese, Università degli Studi dell’Insubria di Varese, LIUC – Università Carlo Cattaneo, Museo MA*GA di Gallarate.