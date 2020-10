Tre gol in cinque minuti abbattono i Mastini a Caldaro

Un passaggio a vuoto di 5′ condanna i Mastini alla seconda sconfitta in due partite di campionato: a Caldaro la squadra di Devèze resta a secco di reti e di punti e paga caro il tratto di gara tra il 27′ e il 32′, quando subisce tutti e tre i gol realizzati dai Lucci (3-0).

Un black out che ha vanificato una partita che il Varese ha cercato di giocare in modo equilibrato, senza troppi sbilanciamenti per non offrire il fianco a un Caldaro più pronto e rapido nel pattinaggio, anche se i padroni di casa sono ugualmente risultati più incisivi e costanti per tutti i 60′ di gioco. I gialloneri, che nel terzo drittel hanno provato a mettere sul ghiaccio una maggiore reattività, hanno ritrovato il portiere Tura e l’attaccante Odoni, ma hanno dovuto rinunciare allo straniero Drolet – come previsto – oltre che ad Andreoni e Raimondi.

In avvio i Mastini non sono riusciti a sfruttare una doppia superiorità numerica, graziando un Caldaro fin da subito più deciso. Buona però la fase difensiva dei Mastini che hanno scaldato il guanto di Morandell con Odoni e Marcello Borghi senza tuttavia andare a segno.

Nel terzo centrale il Varese ci ha provato con Cordin e Vanetti ma una penalità inflitta a De Biasio ha dato l’uomo in più ai Lucci che hanno trovato la rete con Gius. Un colpo che ha fatto crollare la diga, perché nel giro di 5′ Tura ha dovuto raccogliere altre due volte il disco in fondo al sacco: la prima per mano di De Donà su un rebound, la seconda con M. Felderer. E a completare l’opera è arrivata la rissa tra Piroso e Volcan che si è conclusa con una doppia penalità partita: Devèze ha quindi perso un prezioso incursore quale è il numero 55.

Passata la buriana i Mastini hanno migliorato il loro gioco, prima reagendo bene a una inferiorità e poi attaccando con buon piglio ma la difesa altoatesina ha retto l’urto e Morandell ha potuto festeggiare lo shootout.

Raccolto il secondo KO in IHL, i Mastini – accompagnati a Caldaro da un drappello di sostenitori – dovranno ora vedersela con un’altra avversaria ostica, l’Unterland, reduce da una netta vittoria sul Como. Se tutto va bene, Devèze avrà a disposizione Drolet, ma il canadese da solo non potrà cambiare il volto di una squadra che sta pagando una preparazione imperfetta, e non certo per colpa di giocatori e tecnico.