Treni, ritardi su Luino, Saronno e Malpensa

Mattinata di problemi su alcune linee ferroviarie, in particolare la Luino-Gallarate-Milano, col treno 25324 che viaggia con 22. minuti d ritardo per le conseguenze di un guasto e il Malpensa T2-Mendrisio 25558 che viaggia con 540 minuti di ritardo per un guasto alla stazione Malpensa T2 risolto dal personale di bordo.

Il treno 23211 sulla tratta Saronno-Milano-Lodi viaggia con 12 minuti di ritardo. Anche sulla linea Saronno-Seregno-Albairate ritardi per i treni 24106 e 24108 per un guasto all’infrastruttura.

Altre info sulla App Trenord.