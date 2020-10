Tromba d’aria su Castello Cabiaglio, chiusa la strada provinciale 45

Centinaia di piante di alto fusto sradicate, decine di volontari della Protezione civile all’opera e case isolate.

È il bilancio della tromba d’aria che si è abbattuta questa notte tra Castello Cabiaglio e Orino interrompendo la strada provinciale 45.

Nel corso della mattinata gli operatori della Protezione civile sono riusciti ad aprire la strada che collega il versante della provinciale verso Orino ma ancora verso l’ora di pranzo di sabato, risulta impraticabile la stessa provinciale in direzione di Brinzio a causa appunto della caduta di diverse piante che hanno invaso la sede stradale.

Completamente isolata La fattoria Rancina, che si trova in una zona distante dal centro abitato, e per raggiungerla è opportuno una praticare una strada di un paio di chilometri fra i campi ai boschi: qui, conferma il sindaco di Castello Cabiaglio Marco Galbiati, «Sono cadute almeno una cinquantina di piante che hanno completamente isolato la fattoria stiamo lavorando per ripristinare l’energia elettrica e i servizi».