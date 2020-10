Un bond non è un agente segreto, la finanza spiegata nelle scuole dalla First Cisl

Per un risparmiatore conoscere la differenza tra un’obbligazione semplice e una convertibile è determinante per tutelare i propri soldi. Così come è importante sapere la differenza che c’è tra un’azione e un bond, un derivato e un’opzione. Investire i risparmi, spesso frutto del duro lavoro di una vita, affidandosi ciecamente a un modulo (Mifid), è un errore.

La consapevolezza del risparmiatore è fondamentale e i sindacalisti della First Cisl dei Laghi questo lo sanno bene. Così bene che dal 2017 hanno iniziato a fare educazione finanziaria nelle scuole elementari, medie e superiori.

Un impegno costante sostenuto da volontari, per lo più ex dipendenti di banca, con notevoli competenze in materia di gestione del risparmio, messi alla porta con troppa fretta dagli istituti di credito in nome di un cambio generazionale conveniente solo per gli azionisti.

«Continueremo a fare formazione finanziaria da remoto a causa del Covid – ha spiegato il segretario provinciale della First Cisl dei laghi Alberto Broggi -. Le richieste aumentano di anno in anno e sia i presidi che gli insegnanti esprimono grande soddisfazione per il lavoro fatto. Il merito è del nostro gruppo che puo’ contare sulla capacità organizzativa di Alberto Cerea e sulla grande esperienza di Maurizio Locatelli della formazione nazionale First Cisl».

Gli interventi dei volontari del sindacato dei bancari, effettuati nelle scuole di Como e Varese, sono costituiti da 4 moduli: si inizia dalle elementari affrontando il tema del valore dei soldi, per passare alle medie dove si spiegano i pagamenti digitali, carte di credito e conti online, per approdare alle superiori con il tema degli investimenti e dei mutui. Per le lezioni si usano materiali neutri della Banca d’Italia. «Una società più consapevole è difficile da fregare – conclude Broggi -. L’ignoranza finanziaria, oltre al danno economico, crea un problema sociale. Infine, è necessario risollevare la reputazione dei bancari, spesso confusi con i banchieri».

UN CONVEGNO PER UNA FINANZA SOSTENIBILE

Attraverso un convegno dal titolo “La comunità, i portatori d’interesse, l’educazione finanziaria per una finanza sostenibile. Più consapevolezza, più responsabilità sociale”, che si terrà venerdì 16 ottobre dalle ore 9.30 in sala Montanari a Varese, la First Cisl dei Laghi aderisce alla terza edizione del Mese dell’educazione finanziaria, #OttobreEdufin2020, promossa dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dal Mef e dal Miur.

Un’iniziativa apprezzata a tal punto da essere stata calendarizzata dal ministero dell’Economia e finanza. Dopo i saluti del segretario generale di Ust Cisl dei Laghi Daniele Magon, seguiranno gli interventi del sindaco di Varese Davide Galimberti, del rettore della Liuc – Università Carlo Cattaneo Federico Visconti, del responsabile nazionale credito e finanza di Adiconsum Carlo Piarulli e del segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani.

Testimonianze verranno portate da Beatrice Stango di UniCredit social impact banking – financial education, da Rosanna Ricciardi e Luciano Farioli dell’Istituto Fermi di Castellanza, da Alberto Cerea del gruppo progetto Edu fin di First Cisl dei Laghi, dal sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, da Irene Palmisano della Fondazione Finanza Etica e da Stefano Del Greco di First Cisl Banca Intesa Sanpaolo. Seguiranno ulteriori interventi di Rossella Locatelli, del dipartimento di economia dell’Università dell’Insubria, e da Magda Bianco, capo dipartimento tutela dei clienti ed educazione finanziaria della Banca d’Italia.

La chiusura del convegno, coordinato da Maurizio Locatelli della First Cisl funzione formazione nazionale, sarà a cura del segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani.