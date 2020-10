Un cammino intorno al Verbano: apre il sito di “Tracciaminima”

Nonostante la fine della bella stagione e l’aggravarsi della situazione sanitaria legata al Coronavirus “Tracciaminima” non si ferma e apre un nuovo sito dedicato agli appassionati di cammino.

“Seguire tracce esistenti per crearne di nuove” è l’idea che fin dal principio ha animato Caterina, Simone, Aurora e Daniele: i quattro giovani che ad agosto avevano percorso a piedi l’intera sponda del Lago Maggiore. Quel viaggio di 11 giorni è stato una vacanza alternativa per scoprire le bellezze dietro l’angolo, ma anche il primo tassello di un progetto ambizioso che unisca le due sponde del Verbano e lanci in questi territori un tipo di turismo differente.

Il sito di “Tracciaminima” – online dal 16 ottobre – è un passo avanti in questa direzione. «L’idea di aprire un sito per il nostro progetto – racconta Caterina Salvo – esisteva fin dall’inizio. Volevamo usarlo per caricare la mappa del nostro tragitto, in modo che chiunque avrebbero potuto ripercorrerlo. Perciò, non appena siamo tornati dal viaggio Daniele si è messo subito al lavoro per rifinire il tracciato e realizzare una mappa il più accurata possibile. Una volta terminato abbiamo caricato il percorso sul nostro sito sia in formato Gpx, che come file di Google Maps».

Il sito si è poi arricchito con nuove informazioni, suggerimenti, e tante fotografie, ma il lavoro dei quattro ragazzi di “Tracciaminima” è andato avanti anche direttamente sul territorio. «Dopo il nostro primo viaggio – spiega Caterina – siamo ritornati sul percorso per cercare possibili varianti, soprattutto dove i sentieri sono troppo difficili, oppure dove il tracciato corre lungo strade molto trafficate. Vogliamo inoltre verificare le condizioni dei sentieri a causa del maltempo delle settimane scorse. L’obiettivo è quello di compilare una mappa tecnica accurata che includa tutti i punti più incerti. Per questo saremo pronti ad accogliere tutti i suggerimenti di chi conosce o vive i luoghi del cammino».

In quasi tre mesi di confronto coi propri follower, i giovani di “Tracciaminima” hanno scoperto che esiste tra le persone un gran voglia di conoscere nuovi percorsi dove camminare e luoghi da scoprire. «In questo periodo – aggiunge Caterina – ci siamo quindi impegnati nella realizzazione del tragitto. Durante i mesi successivi ci concentreremo anche nel potenziare il rapporto col territorio e con le persone che lo vivono. Avevamo già in programma un calendario fitto di appuntamenti, ma il Coronavirus ci ha obbligato a rimandarli. In ogni caso terremo aperta la comunicazione attraverso i nostri canali social».

Foto di Maria Salvi