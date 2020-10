Un caso di Coronavirus alle elementari di Vergiate: due classi in quarantena preventiva

Due classi della scuola elementare di Vergiate sono in quarantena dopo l’insorgere di un caso di positività al Coronavirus.

La scuola ha deciso di sospendere in via precauzionale le attività per i bambini delle due classi coinvolte già da giovedì 15 ottobre. La conferma ufficiale è arrivata il giorno dopo, venerdì 16, con l’attivazione di tutti i protocolli di sicurezza previsti dalla Ats.

Prima di poter riprendere le lezioni la procedura prevede un periodo di isolamento di dieci giorni al termine del quale sottoporsi al test del tampone. In alternativa si può trascorrere un isolamento di due settimane senza la necessità di effettuare il tampone.

«In situazioni come questa – ha commentato il sindaco di Vergiate Maurizio Leorato – è meglio essere sempre molto cauti, e le misure adottate da scuola e Ats sono di tipo precauzionale. Auguriamo una pronta guarigione a chi ha contratto il virus».